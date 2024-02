26-Jähriger drückt Notrufknopf Notruf aus dem Zug: Kein Klopapier da

Es gibt Situationen im Leben, die besondere Maßnahmen und Lösungen erfordern. Ob ein aktueller Hilferuf aus einem Zug dazugehört, kann bei aller Dringlichkeit bezweifelt werden. Kurz vor Aachen wurde am Freitag aus der Notdurft ein Notruf. Sogar gleich mehrere Notrufe wurden abgesetzt. Die zuständige Leitstelle alarmierte die Bundespolizei am Aachener Hauptbahnhof. Die Beamten eilten zu der einfahrenden Regionalbahn und trafen auf einen 26-Jährigen, der zugab, den Notrufknopf gedrückt zu haben. Als Grund sagte er, dass er sich geärgert habe, weil es im Bord-WC weder Toilettenpapier noch fließendes Wasser gegeben habe und die Toilette zudem nicht sauber gewesen sei. Die trotz berechtigten Ärgers richtige Konsequenz: Der Mann erhielt eine Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen. Das erinnert an einen Fall, der sich in Wien ereignete. Da hatte eine Seniorin den Notruf 114 gewählt und am Telefon erklärt, es handle sich um einen „Notfall am WC“. Die Sanitäter rückten mit Blaulicht aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen medizinischen Notfall handelte. Die Dame hatte schlichtweg kein Toilettenpapier mehr. Ob ihr geholfen wurde, entzieht sich ebenso unserer Kenntnis wie die Höhe der Kosten, auf denen die gute Frau völlig zu Recht sitzen blieb.