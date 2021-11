Ausfall auch in Bonn : Erste Entwarnungen nach Störung von Notrufnummern

Ausfall auch in Bonn

Ein Rettungswagen spiegelt sich während einer Übung in einem Fenster eines anderen Rettungswagen mit der Aufschrift "112". Foto: Patrick Seeger/dpa

Update Berlin Am frühen Donnerstagmorgen kommen Warnmeldungen aus vielen Bundesländern: Die Notrufnummern sind gestört. Auch Bonn ist betroffen. Woran es liegt, wurde zunächst nicht bekannt.

In mehreren Bundesländern sind am Donnerstagmorgen die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr ausgefallen. Warnmitteilungen gab es unter anderem aus Nordrhein-Westfalen, Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg, Hamburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Auch Bonn ist betroffen. Die Leitstelle der Feuerwehr Bonn ist aktuell über die 0228/717-0 und die 0228/19222 zu erreichen, heißt es in einer Mitteilung.