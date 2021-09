Ausfälle in Rheinland-Pfalz und NRW : Störung bei den Notrufnummern 112 und 110

Berlin Bei den Notrufnummern 110 und 112 gibt es am Mittwochmittag Probleme. Betroffen sich auch Teile von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

In mehreren Bundesländern hat es am Mittwochmittag Probleme bei den Notrufnummern 112 und 110 gegeben. Beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gingen zahlreiche Warnmeldungen ein, wie auf der Website der Behörde ersichtlich war.

Eine Sprecherin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz mit Sitz in Trier bestätigte am Mittag auf Anfrage des General-Anzeigers die Störung in Rheinland-Pfalz. Welche örtlichen Bereiche im Bundesland genau betroffen seien, sei derzeit noch unklar. Auch werde noch geprüft, ob die teilweise Störung nur den Notruf über Festnetzverbindungen in einigen Landesteilen oder auch über den Mobilfunk einschränke. Derzeit werde mit Hochdruck nach der Ursache gesucht, so die Sprecherin. Wie lange die Störung andauern werde, sei damit ebenfalls noch völlig offen.