Ausbruch im Sternensystem „T Coronae Borealis“ Nova-Explosion in den kommenden Monaten am Nachthimmel zu sehen

„T Coronae Borealis“ soll über mehrere Tage mit bloßem Auge und etwas mehr als eine Woche hinweg mit einem Fernglas zu beobachten sein. Es ist gemäß den Angaben der Nasa ein Doppelsternsystem mit einem Weißen Zwerg und einem Roten Riesen. Diese kämen einander so nahe, dass der Rote Riese instabil werde und beginne, die äußeren Schichten abzustoßen. Der Weiße Zwerg sammle dieses Material auf der Oberfläche. Seine Atmosphäre erhitze sich in der Folge so stark, dass es zu einer thermonuklearen Reaktion komme.