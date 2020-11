Vom Land NRW betreut : 50 bis 60 Islamisten aktuell in Aussteigerprogramm

50 bis 60 Islamisten aktuell in Aussteigerprogramm

Düsseldorf Bis jetzt hat sich das Aussteigerprogramm des Land NRW mit 190 Islamisten beschäftigt, von denen aktuell 50 bis 60 betreut werden. Bei der Hälfte dessen werde bereits eine „deutliche Distanzierung von der extremistischen Ideologie und Szene“ festgestellt.

Beim Präventionsprogramm Wegweiser, das sich an Jugendliche richtet, die in den gewaltbereiten Salafismus drohen abzurutschen, sind dem Bericht zufolge bislang 1000 Jugendliche und junge Erwachsene intensiv betreut worden. In 56 Prozent der Fälle waren die Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahre alt. 14 Prozent waren Kinder unter 14. Rund ein Viertel waren Mädchen und junge Frauen.