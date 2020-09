Im Zeitraum April bis Juli : NRW-Justiz ermittelt in 3.800 Fällen wegen Betrugs bei Corona-Hilfen

Ein Stift liegt auf einem Antrag für den Corona-Soforthilfe-Zuschuss. Die Justiz ermittelt in 3.800 Fällen wegen Betrugs in Zusammenhang mit Corona-Hilfen. Foto: dpa/Robert Michael

Die Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen ermitteln in mehreren Tausend Fällen, um Betrügereien mit den Corona-Hilfen des Landes aufzudecken. Im Zeitraum April bis Juli beläuft sich die Summe der Verfahren zum Subventionsbetrug im Zusammenhang mit Corona auf 3.800 und die Zahl der Beschuldigten auf insgesamt 4.287, wie das nordrhein-westfälische Justizministerium dem Evangelischen Pressedienst (epd) auf Anfrage mitteilte. Angaben zu einer vorläufigen Schadenssumme machte das Düsseldorfer Ministerium nicht.

Am 22. Mai hatte die Bundesregierung aufgrund der wirtschaftlichen Folgen durch die Auflagen in Pandemie-Zeiten das größte Hilfspaket der in der Geschichte der Bundesrepublik auf den Weg gebracht. Der Umfang der Maßnahmen beträgt 353,3 Milliarden Euro. NRW hatte bereits Ende März ein Soforthilfeprogramm für Solo-Selbstständige gestartet, dessen Antragsfrist am 31. Mai endete.