Hochstaplerin aus NRW Anna Sorokin soll Anwältin mehr als 150.000 Dollar schulden

New York · Anna Sorokin soll ihrer ehemaligen Anwältin rund 150.000 Dollar schulden. Der Fall wird bald vor dem Obersten Gericht in New York verhandelt.

05.06.2023, 21:45 Uhr

Die Hochstaplerin Anna Sorokin, ebenfalls bekannt unter dem Namen Anna Delvey, soll ihrer ehemaligen Anwältin rund 150.000 Dollar (142.000 Euro) schulden. Wie aus verschiedenen Medienberichten hervorgeht, soll die 32-Jährige Lügen über ihre ehemalige Anwältin verbreitet haben, um so den Zahlungen entgehen zu können. Nun soll der Fall vor dem Obersten Gericht in New York verhandelt werden. So erschlich sich Anna Sorokin ein besseres Leben Hochstaplerei in den USA So erschlich sich Anna Sorokin ein besseres Leben „Inventing Anna“ und die Qual der Serien-Wahl Streaming-Angebot „Inventing Anna“ und die Qual der Serien-Wahl Sorokin, die mit 16 Jahren mit ihren Eltern nach Eschweiler in Nordrhein-Westfalen zog, ist keine Unbekannte, wenn es darum geht, Schulden anzuhäufen. So verbrachte sie zuletzt vier Jahre im Gefängnis, nachdem sie sich in Manhattan für mehrere Jahre als reiche, europäische Erbin ausgab. Nachdem sie im Jahr 2017 verhaftet worden war, hatte sie ein Gericht im Jahr 2019 in mehreren Betrugsdelikten für schuldig befunden. Der Fall erregte internationale Aufmerksamkeit, sodass der Streaming-Dienst Netflix eine Serie unter dem Titel „Inventing Anna“ drehte, die den Aufstieg und Fall der Betrügerin darstellte.

