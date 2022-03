Großaktion in NRW : Polizei im Kampf gegen Clan-Kriminalität

Durchsuchung auch in Lohmar : Sieben Festnahmen bei Drogenrazzien in neun NRW-Städten Wieder eine Großrazzia in NRW - wieder wegen sogenannter Encrochats. Die Auswertung des Messenger-Dienstes der Unterwelt hat die Ermittler zu einem weiteren Marihuana-Ring geführt. Es gab Durchsuchungen in Festnahmen, darunter auch in Lohmar.