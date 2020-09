Verbraucher bezahlen weniger : Preise in Nordrhein-Westfalen weiter gesunken

Die Preise für Benzin, Diesel sowie Heizöl sind für Verbraucher in NRW gesunken. Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf Verbraucher in Nordrhein-Westfalen dürfen sich über gesunkene Lebenshaltungskosten freuen. Billiger wurden etwa Benzin, Diesel und Heizöl. In anderen Bereichen stiegen die Preise hingegen an.



Die Preise in Nordrhein-Westfalen sind in der Corona-Krise weiter unter Druck. Im August lagen die Lebenshaltungskosten im bevölkerungsreichsten Bundesland um 0,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Der August war damit der dritte Monat in Folge, in dem die Preise im Vorjahresvergleich zurückgingen.

Besonders stark verbilligten sich den Statistikern zufolge Benzin, Diesel und Heizöl. Aber auch bei Bekleidung und Schuhe sanken die Preise spürbar. Dagegen verteuerten sich die Besuche in Gaststätten sowie Mieten, Strom und Tabakwaren.

(dpa)