Schausteller äußern sich NRW prüft Cannabis-Verbot auf Volksfesten

Der Bund hat zum 1. April gegen den Widerstand von Ärzten und Richtern Cannabis legalisiert. Nun versuchen Länder, gegenzusteuern. So verbietet Bayern das Kiffen auf Volksfesten wie in Biergärten und gibt Kommunen das Recht, den Konsum in Freibädern und Freizeitparks zu untersagen. So hat es das bayerische Kabinett entschieden. Diesem Beispiel sollte NRW folgen, fordert die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein. „Auf jeden Fall. Gerade dort sollte der Jugendschutz natürlich nicht enden, sondern unbedingt Beachtung finden“, sagte KV-Chef Frank Bergmann. Der Cannabiskonsum wirke sich oftmals negativ auf die Psyche und Persönlichkeitsentwicklung junger Erwachsener aus.