Sofortiger Impfstopp : NRW stoppt Astrazeneca-Impfungen für unter 60-Jährige

Berlin Erneut stockt die Impfkampagne in NRW. Das Land stoppt Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca für Menschen unter 60 Jahren.

Todesfall nach Astrazeneca-Impfung in Euskirchen : Staatsanwaltschaft Bonn ordnet Obduktion der Leiche an

In Deutschland sind laut Paul-Ehrlich-Institut (PEI) bislang 31 Fälle einer Sinusvenenthrombose nach Impfung mit dem Impfstoff von Astrazeneca bekannt. In neun Fällen war der Ausgang tödlich, wie das für die Sicherheit von Impfstoffen zuständige Institut berichtete.

Zuvor hatten sich bereits die Leiter von fünf der sechs Uni-Kliniken in Nordrhein-Westfalen in einem gemeinsamen Brief für den vorläufigen Stopp von Impfungen jüngerer Frauen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca ausgesprochen. Das Risiko von weiteren Todesfällen sei zu hoch, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.