Verstoß gegen Quarantäne : Corona-Infizierter geht in Nürnberg feiern

Nürnberg In Nürnberg hat ein Corona-Infizierter in einem Nachtclub gefeiert und gegen seine Quarantäne verstoßen. Seitdem versuchen die Behörden, die mehr als 80 übrigen Gäste der Party ausfindig machen.

„Illegale Corona-Feiern wie aktuell in Nürnberg sind unverantwortlich und in höchstem Maße rücksichtslos“, sagte der zuständige Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) in München. „Wo Appelle an die Vernunft nicht wirken, wird der Rechtsstaat hart durchgreifen.“ Bereits am vergangenen Wochenende hatten die Behörden in Nürnberg nach Angaben der Stadt eine als privat deklarierte Feier aufgelöst, weil die Auflagen nicht erfüllt waren. Polizei und Ordnungsamt wollen die Club-Szene deshalb an den nächsten Wochenenden verstärkt kontrollieren.