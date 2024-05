Von Nürnberg nach Albanien statt Athen Frau im Rollstuhl wird von Flughafen-Mitarbeiter in falschen Flieger gebracht

Eine Seniorin im Rollstuhl ist von einem Mitarbeiter am Flughafen Nürnberg in das falsche Flugzeug gesetzt worden - und in Albanien statt in Athen gelandet. „Ursache war eine unglückliche Verkettung mehrerer Umstände“, teilte ein Sprecher des Flughafens am Freitag mit. Zudem habe es Kommunikationsprobleme mit der nicht deutsch- oder englischsprachigen Kundin gegeben. „Wir bedauern diesen Vorgang sehr.“ Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.