Automatisierte Absage per SMS : Initiative „Nummer ohne Anruf“ hilft bei Belästigungen im Alltag

Automatisierte Absage per SMS

Die Initiative „Nummer ohne Anruf“ (NoA) möchte Betroffenen von Belästigung und bedrohlichen Situationen helfen. Wie funktioniert es? Und was bietet NoA sonst noch?

Ob in der Kneipe, auf Partys oder auf der Straße. Insbesondere Frauen werden immer wieder angesprochen und nach ihrer Nummer gefragt. In vielen Situationen wollen sie diese aber nicht herausgeben. Ein „Nein“ werde aber oft nicht akzeptiert. So hat es auch Jasmin Aboudhaq schon häufig erlebt. Auf Instagram stieß die Studentin dann auf eine Initiative aus den USA und schrieb einer Freundin: „Das brauchen wir hier auch!“