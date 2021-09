Vogelpark Marlow : Nur beim Uhu sagte Merkel „Nein“

Marlow Markus Söder offenbarte gerade, dass er in der Pandemie ein Fan der Kanzlerin geworden sei. Und auch in der Tierwelt findet Angela Merkel schnell Freunde.

Einer der australischen Loris landete sogar auf ihrem Kopf. In der Hand hielt sie einen kleinen Pappbecher mit „Lori-Nektar“ aus getrockneten Blütenpollen, Fruchtzucker, Getreide und Wasser. Vor der Bundestagswahl am Sonntag war Merkel noch mal auf Abschiedstour in ihrem angestammten Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs.