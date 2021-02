„Verkettung unglücklicher Umstände“ : Nutria soll Hund angegriffen und getötet haben

Lippstadt In Lippstadt soll eine Nutria den Hund eines Spaziergängers gepackt, unter Wasser gezogen und getötet haben. Die Biberratte hatte sich vermutlich angegriffen gefühlt.

Eine Nutria, auch Biberratte genannt, soll in Lippstadt einen Hund angegriffen und getötet haben. Laut Medienberichten ging der Hundebesitzer am vergangenen Samstag an einem Zufluss der Lippe spazieren, als sein nicht angeleinter Russel Terrier „Enno“ in der Nähe des Ufers von der Biberratte angegriffen wurde. Der zuständige Leiter der Jäger-Organisation in Lippstadt, Markus Jehn, bestätigte den Vorfall auf Anfrage am Donnerstag. „Ich kenne den Fall. Die Nutria hat den Hund im Nacken gepackt, geschüttelt und unter Wasser gezogen. Das ging innerhalb weniger Sekunden“, sagte Jehn. „Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände.“ Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.