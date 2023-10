Kriminalität Obdachloser starb an Messerstichen - Jugendliche in U-Haft

Drei Jugendliche sollen in Horn-Bad Meinberg südöstlich von Bielefeld den Obdachlosen getötet und die Tat gefilmt haben. Ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige befinden sich in Untersuchungshaft, die ein Haftrichter am Freitag anordnete. Ein Passant hatte den Toten am Donnerstagmorgen auf einer Wiese in Horn-Bad Meinberg entdeckt. Die beiden älteren Jugendlichen haben nach Auskunft der Staatsanwaltanwaltschaft von Freitag Gewalt gegen den Obdachlosen eingestanden. Die Staatsanwaltschaft geht von einem zufälligen Aufeinandertreffen von Opfer und Tätern aus.