Krönung von König Charles : Öl für Salbung von König Charles in Jerusalem geweiht

London/Jerusalem Das Öl, das für die Salbung von König Charles III. benötigt wird, kommt aus dem Heiligen Land - so soll der Bezug zwischen Monarchie und Bibel verdeutlicht werden. Das Öl hat aber auch eine Verbindung zu einer Vorfahrin von König Charles.

Patriarch Theophilos III. und der anglikanische Erzbischof Hosam Naoum haben das Öl am Freitagvormittag in der Grabeskirche in Jerusalem geweiht, wie der Palast in London am späten Abend mitteilte.