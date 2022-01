Unfälle : Ölteppich verschmutzt Sandstrand im Golf von Thailand

Bangkok Zehntausende Liter Rohöl strömen aus einer Unterwasser-Pipeline im Golf von Thailand - und verschmutzen einen Sandstrand. Bei dem Ölunglück in Peru vor zwei Wochen ist fast doppelt so viel Öl ausgeflossen wie bisher bekannt.

Im Golf von Thailand waren am Dienstag nach offiziellen Schätzungen rund 50 000 Liter Rohöl aus einem Leck in einer Unterwasser-Pipeline der Star Petroleum Refining Company ins Meer gelaufen. Einen Tag später sei das Ausfließen des Öls gestoppt worden. Der Ölteppich hatte sich über eine 47 Quadratkilometer große Fläche erstreckt, bevor er die Küste von Rayong erreichte, wie örtliche Medien berichteten.

Damit seien die Folgen wohl geringer als bei der Umweltkatastrophe von 2013. Damals hatte ein Leck an einer anderen Pipeline eine Ölpest verursacht und Strände in Rayong verschmutzt. Es habe Monate gedauert, die Folgen für die Fischerei und den Tourismus zu beheben.

Auch in Peru gab es eine Ölpest

Der spanische Erdölkonzern Repsol, der die betroffene Raffinerie La Pampilla in Ventanilla betreibt, sprach in einer Mitteilung am Freitag von 10 396 Barrel und gab an, diese Information auch im „Rahmen der ständigen Zusammenarbeit“ an die zuständigen Behörden übermittelt zu haben. Die Beseitigung der Ölpest habe höchste Priorität, das Unternehmen setze dafür alle notwendigen personellen und technischen Ressourcen ein.