Unglück in Österreich : 17-jährige Deutsche stürzen rund 50 Meter an Skipiste ab

Eine Gruppe Skifahrer steht zusammen und guckt in Waidring in Österreich den Hang herab. Foto: dpa/Zoom.Tirol

Waidring Zwei 17-jährige Skifahrer aus Deutschland sind beim Skifahren in Österreich ums Leben gekommen. Die beiden waren von der Piste abgekommen und Dutzende Meter in die Tiefe gestürzt.

Nach dem Tod zweier 17-jähriger Skifahrer aus Bayern im österreichischen Gebiet Steinplatte ist die genaue Unfallursache weiter unklar. Die beiden jungen Skifahrer aus dem Raum Berchtesgaden und aus der Oberpfalz waren am Mittwoch in dem Skigebiet im Tiroler Bezirk Kitzbühel über den rechten Rand der Piste geraten. Dort stürzten sie rund 50 Meter bis 60 Meter tief ab, wie ein Polizeisprecher in Tirol am Donnerstag sagte. Sie starben trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.