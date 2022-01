Todesfall in Österreich : 45-Jährige aus Köln beim Skifahren tödlich verunglückt

Todesfall in Österreich

Eine 45 Jahre alte deutsche Skiläuferin ist in Österreich tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stürzte die aus Köln stammende Sportlerin auf einem steilen Pistenabschnitt im Skigebiet Wilder Kaiser in Tirol.