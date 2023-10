Vorfall in Österreich Polizei ermittelt nach tödlicher Hundeattacke auf Joggerin

Unterdessen hat die 4000-Einwohner-Gemeinde Naarn in Oberösterreich alle anderen Hunde der 37-Jährigen in andere Bundesländer bringen lassen. „Die vier Hunde und die sieben Welpen wurden zu fachkundigem Personal in andere Bundesländer gebracht“, sagte Bürgermeister Martin Gaisberger der Deutschen Presse-Agentur. Sie seien weder im Tierheim noch eingeschläfert worden.