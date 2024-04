Dänemark Offene Fragen nach dem Brand in Kopenhagen

Die ikonische Spitze der brennenden historischen Börse in Kopenhagen ist bereits zurück an die dänische Handelskammer gegangen. Mikkelsen, der Chef der Handelskammer, bekam sie von einer Einsatzkraft am Mittwochmorgen übergeben. Er selbst nannte es auf X (früher Twitter) „ein kleines Licht in der Dunkelheit“. Das Stück von der sogenannten Drachenspitze hatte den Brand und den tiefen Sturz überstanden.