Oktoberfestgelände in München Arbeiter bei Testfahrt von Achterbahn tödlich verletzt

Auf dem Festgelände laufen derzeit letzte Arbeiten, das 189. Oktoberfest soll am Samstag beginnen. Um die Mitarbeiter der Achterbahn kümmere sich nun ein Kriseninterventionsteam. Die Polizei ermittle zum genauen Unfallhergang, sagte ein Sprecher. Unklar war zunächst, warum der Mann so nahe an den Schienen war, dass die Bahn ihn erfassen konnte.