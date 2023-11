Film- und Fernsehproduktion Oliver Berben wird Chef von Constantin Film

Constantin ließ die Vorwürfe und die Arbeitsbedingungen am Filmset durch eine unabhängige Kanzlei aufarbeiten. Danach kündigte Constantin Film an, die eigenen Produktionsstandards schärfen zu wollen. Zugleich räumte das Filmunternehmen Fehler ein. So habe man für den Film keinen Produktionsleiter gewinnen können. Es habe zum Teil eine klare Zuweisung von Zuständigkeiten gefehlt. Die Probleme, die die Produktion insgesamt gehabt habe - „das hat mich schon umgehauen“, sagte Moszkowicz unlängst in Berlin.