True-Crime-Krimi : Bonner Schauspieler Masucci spielt Fall des Säurefassmörders nach

Berlin/Hamburg Mit Schachnovelle ist Oliver Masucci derzeit noch im Kino zu sehen, nun steht für den Bonner Schauspieler das nächste Projekt an. Für Amazon dreht er derzeit den Krimi „Gefesselt“. Darin spielt er einen brutalen Mörder.

Oliver Masucci („Dark“) und Angelina Häntsch („Wir Kinder vom Bahnhof“) stehen derzeit für einen Amazon-Krimi nach wahren Begebenheiten vor der Kamera. Der Sechsteiler „Gefesselt“ ist an den Fall des sogenannten Säurefassmörders von Hamburg angelehnt. Der Mann hatte in den 1980er Jahren zwei Frauen getötet, die Leichen mit einer Säge zerteilt und in Salzsäurefässern im Garten vergraben. „Gefesselt“ ist die erste deutsche True-Crime-Serie bei Amazon Prime Video, wie der Streamingdienst am Dienstag mitteilte.