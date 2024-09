Bonner Schauspieler Oliver Masucci, wie dreht man gerade jetzt in Israel?

Es gibt einschneidende Ereignisse auf der Welt, an die man sich genau erinnern kann. Zum Beispiel wo man war, als am 11. September 2001 bei einem Terrorangriff Flugzeuge in die Zwillingstürme in New York krachten. Wissen Sie noch, was Sie am 30. November 1989 gemacht haben – der Tag, an dem Alfred Herrhausen starb?