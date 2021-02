Order of Merit in England : Online-Therapiehund „Max“ bekommt hohe Tierauszeichnung

London Ein 13-jähriger English Springer Spaniel namens Max wurde in England mit dem Order of Merit ausgezeichnet. Die Medaille gilt als tierisches Gegenstück zum Ritterorden. Auch das Königshaus gratulierte dem Hund.

Für seinen Einsatz als Online-Therapiehund hat Max, ein 13-jähriger English Springer Spaniel, in Großbritannien eine hohe tierische Auszeichnung erhalten. Er ist damit das erste Haustier, das mit dem Order of Merit, dem Verdienstorden der Tierschutzorganisation People's Dispensary for Sick Animals (PDSA), geehrt wird. Die Medaille gilt als tierisches Gegenstück zum Ritterorden Order of the British Empire (OBE). Das Königshaus gratulierte per Tweet und dankte dem Hund „für seinen unerschütterlichen Dienst an der Gesellschaft“.