US-Sängerin : Britney Spears hat wieder geheiratet

Los Angeles Scheidungen, Zusammenbruch und Vormundschaft durch den Vater - das liegt weit hinter Britney Spears. Jetzt erfüllt sich der Popstar einen lang gehegten Wunsch: Die nächste Ehe hat begonnen.

Prominente Gäste auf der Hochzeit

Ein ungebetener Gast sorgte Stunden vor der Hochzeit für Schlagzeilen. Jason Alexander (40), der 2004 für wenige Stunden mit Spears verheiratet war, wurde vor dem Haus der Pop-Sängerin festgenommen. Mitarbeiter hatten Alarm geschlagen, als er über das Anwesen lief und erzählte, Britney habe ihn eingeladen. Er sei hier, um die Hochzeit zu „stürmen“, sagte er in einem Livestream-Video, das von „TMZ.com“ veröffentlicht wurde. Die Polizei eilte herbei. Alexander sei wegen eines ausstehenden Haftbefehls in einer anderen Angelegenheit in Gewahrsam genommen worden, teilte die Behörde mit.

Zwei kurze Ehen

Spears lernte Asghari am Set kennen

Asghari hatte sie 2016 am Set ihres Musikvideos „Slumber Party“ kennengelernt, in dem er ihren Liebhaber spielte. Am Neujahrstag 2017 machte die Sängerin von Hits wie „Oops! ... I Did It Again“, „Baby One More Time“ und „Gimme More“ ihre Beziehung mit Asghari auf Instagram offiziell bekannt. In ihren Social-Media-Posts wirken die beiden unzertrennlich. Im vorigen September hielt er um ihre Hand an.