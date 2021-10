Dank Backenzahn : Opfer von US-Serienkiller nach 45 Jahren identifiziert

Chicago Ein weiteres Opfer des US-Serienmörders John Wayne Gacy konnte nun - 45 Jahre nach der Tat - identifiziert werden. Fünf der insgesamt 33 Opfer sind aber noch unbekannt.

Ein vor etwa 45 Jahren von einem Serienmörder in den USA getöteter Mann ist jetzt dank eines Backenzahns und moderner DNA-Technologie identifiziert worden. Damit seien jetzt noch fünf der 33 Opfer des 1994 hingerichteten John Wayne Gacy noch nicht identifiziert, teilte Sheriff Tom Dart vom Bezirk Cook County im US-Bundesstaat Illinois am Montag (Ortszeit) in einer Mitteilung mit. Die gemeinnützige US-Organisation DNA Doe Projekt, die mit dem Sheriffbüro zusammengearbeitet hatte, beschrieb in einer Mitteilung, wie die Leiche anhand des Zahns identifiziert werden konnte.