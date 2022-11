Niederländische Royals : Oranje-Prinzessin wieder in der Öffentlichkeit

Amsterdam Seit einigen Wochen gibt es Drohungen gegen die niederländische Prinzessin Amalia. Die Studentin wohnt jetzt wieder im elterlichen Palast in Den Haag.

Die niederländische Kronprinzessin Amalia (18) ist zum ersten Mal seit Drohungen gegen sie wieder in der Öffentlichkeit erschienen. Gemeinsam mit ihren Eltern und Schwestern nahm sie an einem Fototermin am Freitag in Amsterdam teil.