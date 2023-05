Konfrontation mit Schwertwalen im Atlantik vor Spanien Orcas versenken Segeljacht

Doch die Wale ließen nicht locker. Zwar schien es mehrmals so, als ob die Orcas genug hätten und davonschwimmen würden. Doch der Eindruck täuschte: Nach einigen Minuten Pause gingen die Attacken weiter. Mehr als eine Stunde dauerte dieser Albtraum. Erst als das Ruderblatt brach und das Schiff manövrierunfähig war, ließen die Schwertwale von dem Schiff ab und verschwanden. Als Schaufelberger die Schäden am Bootsrumpf untersuchte, entdeckte er im Heck neben dem Ruder zwei Löcher, durch die Wasser in den Rumpf eindrang. Er setzte einen Notruf ab. Die Küstenwacht schickte einen Rettungskreuzer, der die vier Besatzungsmitglieder aufnahm und dann versuchte, die „Alboran Champagne“ in den elf Seemeilen entfernten Hafen der spanischen Küstenstadt Barbate zu schleppen. Doch das Manöver misslang. Weil immer mehr Wasser in das Boot strömte, mussten die Retter die Abschleppleine kappen. In Sichtweite zum rettenden Hafen versank das Segelschiff am frühen Morgen im Meer.