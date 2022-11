Natur : Orchidee nach dem Kanzler benannt: „Renanthera Olaf Scholz“

Singapur In Singapur ist es Tradition, hohen Staatsbesuch mit der Namensvergabe für eine Orchidee zu ehren. Olaf Scholz ist nicht der erste Politiker aus Deutschland, dem diese Ehre zuteil wird.

Eine exotische Orchidee trägt nun den Namen des Bundeskanzlers: Die beeindruckende Pflanze mit ihren feinen Blüten wurde beim Besuch des SPD-Politikers in Singapur „Renanthera Olaf Scholz“ getauft. Das Gewächs ist leuchtend rot, wie die Parteifarbe des Kanzlers. Bei einer Zeremonie am Amtssitz von Premierminister Lee Hsien Loong versah Scholz das Exemplar am Montag mit dem entsprechenden Namensschild.