Corona-Proteste : „Orgie der Gewalt“: Innenstadt von Rotterdam verwüstet

Rotterdam Pläne für schärfere Corona-Regeln treiben in Rotterdam Hunderte auf die Straße - es kommt zu Ausschreitungen. Nach Schüssen von Polizisten gibt es mindestens sieben Verletzte. Das Entsetzen ist groß.

Eine nicht angekündigte Demonstration gegen Corona-Maßnahmen war in der Nacht total aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei fühlte sich nach Darstellung des Bürgermeisters so bedroht, dass Beamte sogar zur Schusswaffe griffen. Vorläufige Bilanz: sieben Verletzte, gut 20 Festnahmen, Schäden in bisher unbekannter Höhe. Am Tag danach herrschen Entsetzen und Empörung.