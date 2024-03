Passionszug, Osterhexen und fliegende Töpfe So wird Ostern in verschiedenen Ländern gefeiert

USA: Ostern ist auch in den USA ein wichtiges Familienfest, auf die beiden freien Tage am Freitag und Montag müssen die Amerikaner aber in der Regel verzichten. Zu einer beliebten Tradition ist das Ostereierrollen im Garten des Weißen Hauses in Washington geworden, das in diesem Jahr am 1. April zum 135. Mal stattfindet. US-Präsident Barack Obama und seine Familie erwarten mehr als 30 000 Gäste, darunter auch Prominente. Wo Obama normalerweise Staatsgäste empfängt, gilt es dann, ein kleines Osterei mit einer überdimensionalen Gabel über die Wiese zu bugsieren.