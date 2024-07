Entdeckung in der Ostsee Schiffswrack mit Luxusgütern aus 19. Jahrhundert entdeckt

Der Fund soll am 11. Juli in der Ostsee in einer Tiefe von etwa 58 Metern erfolgt sein. Die Tauchergruppe hatte etwa 37 Kilometer südlich der Insel Öland auf der Suche nach Schiffswracks auf dem Boden der Ostsee möglicherweise geeignete Stellen untersucht. Die Gruppe war kurz davor, den Sucheinsatz an dem Tag zu beenden, doch zwei Taucher tauchten nochmal ab. Zwei Stunden später kehrten sie zur Meeresoberfläche zurück und berichteten von der Entdeckung.