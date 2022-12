Unterhaltung : Otto Waalkes setzt Humor gegen Sorgen

Hamburg Otto Waalkes kennen viele nur als lustigen Komiker. Er hat auch eine ernste Seite und macht sich Gedanken wegen des Kriegs in der Ukraine. Doch auch da empfiehlt er gute Laune zur Bekämpfung der Sorgen.

Auch die Zeit nach dem 11. September 2001, als der Anschlag auf das World Trade Center in New York verübt wurde, habe er als schwierig empfunden. „Ich stand vor einer Tournee. Statt sie abzusagen, habe ich mich an den amerikanischen Optimismus erinnert: "The show must go on."“