5,5-Millionen-Euro-Klo Vier Männer wegen Diebstahls einer Gold-Toilette vor Gericht

Wegen des Diebstahls einer goldenen Toilette im Wert von rund 5,5 Millionen Euro stehen in England vier Männer vor Gericht. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, das Kunstwerk im September 2019 aus dem Blenheim-Palast gestohlen zu haben, dem Geburtsort des früheren Premierministers Winston Churchill. Die Beschuldigten bleiben ohne Auflagen bis zum nächsten Gerichtstermin am 4. Januar 2024 auf freiem Fuß, wie das Gericht in Oxford am Dienstag entschied.