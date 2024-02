Britisches Königshaus Palast: König Charles hat Krebs

Der britische Prinz Harry will seinen an Krebs erkrankten Vater König Charles III. in den kommenden Tagen besuchen. Der in den USA lebende 39-Jährige habe mit seinem Vater nach der Diagnose gesprochen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur. Harry werde in den kommenden Tagen nach Großbritannien reisen, um Charles zu sehen.