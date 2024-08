Totschlag und Brandstiftung Palliativarzt soll vier Menschen in Berlin getötet haben

In der Vergangenheit sorgten andere Fälle getöteter Patienten für Schlagzeilen. Ende April wurde in Berlin ein früherer Herzmediziner der Charité zu vier Jahren Haft verurteilt, weil er nach Ansicht des Landgerichts zwei Schwerstkranke auf der kardiologischen Intensivstation in den Jahren 2021 und 2022 mit überdosierten Medikamenten getötet hatte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Sowohl der Arzt als auch die Staatsanwaltschaft sind in Revision gegangen.