Tiergarten Kleve : Panda-Malerei soll Artenschutz-Projekt finanzieren

Mit Fingerfarbe an ihren Pfoten malt Panda-Bärin Kamala kleine Kunstwerke.

Kleve Mit einer tierisch guten Idee erhofft sich der Tiergarten Kleve eine neue Einnahmequelle. Panda-Dame Kamala könnte mit ihren Samtpfoten-Bildern die Kunstszene aufmischen. Beuys lässt grüßen.

Ein junges Pandaweibchen könnte die Kunstszene am Niederrhein aufmischen. Mit ihren samtigen Pfoten malt das ein Jahr alte Panda-Weibchen Kamala aus dem Tiergarten Kleve einzigartige Bilder. Die Kunstwerke sollen nun verkauft werden. Den Erlös aus den meist bunten, getapsten Bildern der flauschigen Künstlerin sollen in den Ausbau der neuen Panda-Anlage und ein vom Zoo unterstütztes Artenschutzprojekt für den Roten Panda in Nepal fließen.