Kostenpflichtiger Inhalt: Streit um Polizeigewalt in Paris : Vom Volksfest zur Straßenschlacht

Bei einem Protest gegen den Gesetzesentwurf zur «globalen Sicherheit» kommt es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der französischen Bereitschaftspolizei. Foto: dpa/Alain Jocard

Paris Mehr als Hunderttausend Menschen haben in Frankreich an den landesweiten Demonstrationen gegen Polizeigewalt und für die Pressefreiheit teilgenommen. In Paris kommt es am Ende zu Randale.