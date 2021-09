Nach dem Brand in Paris : Der Wiederaufbau von Notre Dame kann beginnen

Mehr als zwei Jahre nach dem Brand kann der Wiederaufbau beginnen. Foto: AP/Francois Mori

Paris Im April 2019 war Notre Dame durch einen Brand schwer beschädigt worden. Nun, zwei Jahre später, kann der Wiederaufbau der beschädigten Kathedrale beginnen.



Notre-Dame ist endgültig gerettet. Die erlösende Nachricht kommt über zwei Jahre nach dem verheerenden Brand in der weltberühmten Kathedrale in Paris. Das Gebäude sei nun bautechnisch ausreichend abgesichert und stabil, sodass keine Einsturzgefahr mehr bestehe, verkündete Jean-Louis Georgelin, ein ehemaliger General, der von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit der Koordinierung der Arbeiten persönlich betraut wurde. Wie er weiter erklärte, sei nun der Weg frei für die eigentlichen Restaurierungsarbeiten an dem schwer beschädigten Bauwerk.

Hinter seinem großen Team aus Handwerkern, Architekten und Ingenieuren lägen 29 sehr schwierige Monate, erklärt Jean-Louis Georgelin. Eine der kompliziertesten Aufgaben sei es gewesen, das weit über 200 Tonnen schwere, geschmolzene Stahlgerüst zu demontieren, das auf dem Dach der Kathedrale lastete. „40.000 ineinander verhedderte Rohre mussten nacheinander abgesägt werden.“ Immer habe die Gefahr bestanden, dass die Last die Mauern des Gebäudes zum Einsturz bringe, erzählt Georgelin. Gleichzeitig mussten die beschädigten Gewölbeteile mit mächtigen Holzverschalungen abgestützt werden, bevor mit einer riesigen Plane das gigantische Loch im Dach zumindest provisorisch geschlossen werden konnte. Natürlich erwähnt der ehemalige General auch die sehr hohe Bleibelastung der Baustelle. Beim Brand im April 2019 ist das im Dach verwendete Blei geschmolzen und hat die Umgebung rund um Notre-Dame mit giftigen Rückständen verseucht. Die Reinigungsarbeiten dauerten viele Wochen. Und schließlich habe die Corona-Pandemie die Arbeiten weiter verzögert, sagt Jean-Louis Georgelin.

Der Zeitplan ist ambitioniert

Die Verantwortlichen wollen nun aber in die Zukunft blicken, denn vor ihnen liegt ein sehr ambitionierter Zeitplan. Noch in der Brandnacht hatte Präsident Emmanuel Macron versprochen, die Kathedrale innerhalb von fünf Jahren wieder aufzubauen. Fachleute runzelten angesichts dieser Vorgabe ungläubig die Stirn, denn es war damals noch nicht abzusehen, welche Schäden das Feuer verursacht hatte. Trotz aller Schwierigkeiten liege man im Zeitplan, um Kathedrale rechtzeitig zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris zu eröffnen, versichern die Verantwortlichen.

Kopfzerbrechen im Zuge der nun beginnenden Restaurierung bereitet vor allem der Aufbau des markanten, über 90 Meter hohen Vierungsturmes der Kathedrale. Der war in der Brandnacht mit mächtigem Getöse in die Tiefe gestürzt und hatte große Teile des Daches mit sich gerissen. Zur Rekonstruktion des Vierungsturmes wurden bereits vor Monaten rund 1000 Eichen gefällt, die aus verschiedenen Regionen Frankreichs stammen und auf diese Weise den Wiederaufbau als nationale Aufgabe unterstreichen.