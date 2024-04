Vom Vergessen bedroht Neue Helden verdrängen die Kultfiguren der Kindheit

Am Ende gab (und gibt) es aber auch viele Helden der Kindheit, die es nie über eine Landes- oder Kulturgrenze hinaus schafften - und die trotzdem Kult waren. So in Südafrika die Serie über den Zulu-König Shaka Zulu, die in den 80er Jahren im Staatsfernsehen SABC lief, oder die Puppenfiguren aus Wielie Walie. In der Arabischen Welt ein Renner: die muslimische Sesamstraße „Assalamu Alaikum - Adam's World“, die Kindern die Werte des Islam nahe bringen sollte.