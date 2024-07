Sternschnuppen im August Perseiden sind wieder am Nachthimmel über zu sehen

Nach dem Vollmond am 1. August blicken Himmelsbeobachter bereits am 31. August wieder auf einen besonderen Vollmond: Der „Blue Moon“ leuchtet zwar nicht wirklich blau, ist dafür aber besonders hell und erdnah. Seinen Namen verdankt der Mond dem englischen Sprichwort „Once in a blue moon“ (zu deutsch: “alle Jubeljahre“), da zwei Vollmonde in einem Kalendermonat selten sind. Der nächsten Blue Moon wird im Mai 2026 erwartet.