Perseiden und Sommerdreieck : Diese Himmelsschauspiele sind im August zu sehen

Bonn Nach Neowise folgen im August die nächsten Himmelsschauspiele. Ob Sternschnuppenschauer oder weit entfernte Planeten: Die länger werdenden Nächte laden zum Beobachten ein. Wir listen die spannendsten und schönsten Himmelsphänomene in diesem Monat auf.

Sommerdreieck

Perseiden

Vor allem für jene, die sich an Sternschnuppen erfreuen, sind die Nächte im August interessant. Bei den Perseiden handelt es sich um einen jährlich wiederkehrenden Meteorstrom; er ist der Grund für die Menge an Sternschuppen, die im August beobachtet werden können. Ausgelöst wird der Meteorstrom durch den Kometen „Swift-Tuttle“. Seine Laufbahn und die der Erde kreuzen sich vom 10. bis zum 14. August, dabei fliegt die Erde durch die Staubspur des Kometen. Die Staubpartikel des Kometen treten in die Erdatmosphäre ein, verglühen und fliegen dann als Sternschnuppen über den Nachthimmel. Das ist der Auslöser für den wahren Strom an Sternschnuppen in den Nächten vom 11. bis zum 13. August. In diesem Zeitraum können Sternenfreunde bis zu 100 Sternschuppen in der Stunde beobachten. Das geht am besten, wenn man einen dunklen, freien Platz findet und dort in Richtung Osten blickt. Dieses Jahr werden Beobachter allerdings vom Mond gestört. Dunkel genug ist es am 12. und 13. August vor allem zwischen 22 und 24 Uhr. Gegen halb 1 geht dann bereits der Mond auf, der den Himmel wieder erhellt.