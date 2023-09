Tödliches Unglück in Peru Bus stürzt 200 Meter in die Tiefe

Bei einem Busunglück in den peruanischen Anden sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 36 Personen wurden verletzt, als ein Reisebus nahe der Ortschaft Anco in der Region Huancavelica von der Straße abkam und etwa 200 Meter tief in eine Schlucht stürzte, wie die staatliche Nachrichtenagentur Agencia Andina am Montag berichtete. Der Bus war auf dem Weg von Ayacucho nach Huancayo.