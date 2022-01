Initiative von Aktionsbündnis : Mehr als 500.000 Unterschriften bei Petition für Böllerverbot

Berlin/Hannover Über eine halbe Million Unterschriften für ein Böllerverbot in Deutschland hat ein Aktionsbündnis gesammelt. Die Petition fordert, den Verkauf und Gebrauch von Böllern sowie Raketen an Silvester dauerhaft zu verbieten.

Saubere Luft, weniger Verletzte, mehr Ruhe für Tiere: Ein Aktionsbündnis hat für ein Böllerverbot in Deutschland mehr als eine halbe Million Unterschriften gesammelt. Bereits das Verkaufsverbot in den vergangenen zwei Jahren habe erste Erfolge gezeigt, so der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Jürgen Resch, in einer Mitteilung vom Freitag. Teil des Bündnisses sind neben der DUH etwa die Stiftung Vier Pfoten, Ärztevertreter, sowie die Gewerkschaft der Polizei (GdP).