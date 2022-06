Frische Brötchen in Bonn und Region : Wann haben die Bäckereien an Pfingsten geöffnet?

Tipps von Freitag bis Montag : Freizeit-Tipps für das Pfingstwochenende in Bonn und der Region Am langen Wochenende stehen wieder zahlreiche Veranstaltungen in Bonn und der Region an. Es locken unter anderem Festivals, Kultur und Konzerte. Hier gibt es Tipps für die Freizeitgestaltung an Pfingsten.