Erinnerung an Pierto Sinopoli Er massierte die Polit-Prominenz, Franz Beckenbauer, Liz Taylor und Tina Turner

Bonn · Physiotherapeut Pietro Sinopoli hat die Polit-Prominenz der Bonner Republik, aber auch Franz Beckenbauer, Liz Taylor und Tina Turner massiert, war selbst eine schillernde Figur. Irgendwann verlor sich seine Spur. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist er vor eineinhalb Jahren in einer Klinik in Linz am Rhein gestorben.

17.01.2024 , 11:00 Uhr

Pietro Sinopoli massierte Stars und Politiker der Bonner Republik 13 Bilder Foto: Thomas Gottschalk

Von Thomas Kliemann Redakteur Feuilleton

Unter seinen Händen wurden Promis aus Politik und Film schmerzfrei, auf seiner Behandlungsliege lagen nicht nur die Mächtigen, Reichen und Schönen der Bonner Republik, auch im Nahen Osten wirkten Pietro Sinopolis Wunderkräfte gegen verspannte Muskeln und sonstige Malaisen. Weil er den Palästinenserchef Jassir Arafat, den israelischen Politiker Shimon Peres und den libyschen Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi behandelt hatte, hieß es, Sinopoli habe goldene Hände des Friedens, „mani d'oro della pace". Das kolportierte Hans-Werner Loose, ehemals stellvertretender Chefredakteur des General-Anzeigers, dann Bonn-Korrespondent der „Welt" in einem mit „Auch Arafat schätzt seine goldenen Hände" betitelten Artikel.